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Osmaniye’de minibüsle çarpışan motosikletli yaralandı

Osmaniye’de minibüsle çarpışan motosikletli yaralandı.

Osmaniye’de minibüsle çarpışan motosikletli yaralandı

Osmaniye’de minibüsle çarpışan motosikletli yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Adnan Menderes Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye motosiklet Minibüs kaza
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