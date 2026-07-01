Osmaniye’de seyir halindeki otomobil yandı

Osmaniye’de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Alibeyli Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı 2’nci etapta meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor bölümünden duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekerek araçtan indi. Kısa süre sonra motor kısmından yükselen alevler tüm aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır