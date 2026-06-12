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Osmaniye’den Moğolistan’a 15 bin kilometrelik motosiklet yolculuğu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan motosiklet tutkunları Hakan Toraman ve Salih Ünal, motosikletleriyle yaklaşık 15 bin kilometrelik uluslararası bir yolculuğa çıktı. Gürcistan’dan başlayıp Moğolistan’a kadar uzanacak rotada ilerleyecek olan iki arkadaşın seyahatinin 3 ila 4 ay sürmesi planlanıyor.

Osmaniye’den Moğolistan’a 15 bin kilometrelik motosiklet yolculuğu

Kadirli’den yola çıkan Hakan Toraman ve Salih Ünal, Gürcistan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Moğolistan’ı kapsayan güzergahta binlerce kilometre yol katedecek. Motosikletleriyle Asya’nın iç kesimlerine kadar uzanacak olan yolculukta farklı kültürleri tanımayı ve yeni coğrafyalar keşfetmeyi hedefleyen iki arkadaş, geçecekleri ülkelerdeki doğal ve tarihi güzellikleri de yakından görme fırsatı bulacak. Yaklaşık 15 bin kilometrelik rotada zorlu iklim ve yol şartlarıyla karşılaşacak olan motosiklet tutkunları, tüm hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı. Yolculuğun sonunda yeniden Türkiye’ye dönmeyi planlayan Toraman ve Ünal, uzun soluklu seyahatleri boyunca farklı ülkelerde edinecekleri deneyimlerle unutulmaz bir macera yaşayacak.
Motosiklet ve seyahat tutkunlarının da ilgiyle takip ettiği yolculuk öncesinde, Kadirli Motosiklet Kulübü üyeleri bir araya gelerek iki arkadaşı alkışlarla uğurladı.

Osmaniye’den Moğolistan’a 15 bin kilometrelik motosiklet yolculuğu 1

Osmaniye’den Moğolistan’a 15 bin kilometrelik motosiklet yolculuğu 2

Osmaniye’den Moğolistan’a 15 bin kilometrelik motosiklet yolculuğu 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet
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