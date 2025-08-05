ÖSYM'nin sistemine girip puanları yükseltmişler! Sahte diploma skandalında yeni detaylar...

Türkiye'yi sarsan sahte diploma skandalı büyüyor. Hukukçudan mühendisine, eczacıdan mimarına yüzlerce kişinin sahte diploma yoluyla kariyer yaptığının ortaya çıkmasının yankıları sürerken, son durumu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.
Yerlikaya, sahte diploma skandalına ilişkin Ocak ve Mayıs ayında 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan 197 şüpheliden 37'sinin tutuklandığını, 150’sinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu. Yerlikaya, ayrıca çetenin çökertildiğini duyurdu.
Sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanması yoluyla yüzlerce kişiye diploma ve kimlik hazırlayan yapıyla ilgili detaylar ise ortaya çıkmaya devam ediyor.
Sahte diploma skandalı Onlar TV'deki canlı yayında masaya yatırılırken, gazeteci Murat Ağırel dikkat çeken detayları paylaştı.
"ÖSYM'nin sistemine müdahale edip puanları yükseltmişler. Ben söylemiyorum, iddianamedeki ifadelerde yazıyor." diyen Ağırel, en tehlikesinin de bu olduğunu söyledi.
Açıklamasının devamında Ağırel, "Ehliyet sınavından kalanların puanlarını yükseltmişler. Bir tanesi var, Ali diye biri. 8 almış, 70 yapmışlar. Rastgele işaretle daha fazla puan alırsın." diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında da söz konusu iddianameye ait detayları paylaşan Ağırel, çete üyelerinin sahte kimliklerle polis çevirmesinden geçtiğini iddia etti.
Ağırel "Yine tekrarlıyorum: Son 20 yılda verilen tüm diplomalar, yatay geçişler, denklik sistemi, profesör veya doçent unvanları kontrol edilmeli." çağrısında bulundu.
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