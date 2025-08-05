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ÖSYM'nin sistemine girip puanları yükseltmişler! Sahte diploma skandalında yeni detaylar...

Türkiye'nin konuştuğu sahte diploma skandalıyla ilgili yeni detayları paylaşan gazeteci Murat Ağırel, "ÖSYM'nin sistemine müdahale edip puanları yükseltmişler. İddianamedeki ifadelerde yazıyor" dedi. Ehliyet sınavında da 8 alan birinin puanının 70 yapıldığını iddia eden Ağırel, çete üyelerinin sahte kimliklerle polis çevirmesinden geçtiğini söyledi. "Son 20 yılda verilen tüm diplomalar, yatay geçişler, profesör veya doçent unvanları incelensin" çağrısında bulundu.

ÖSYM'nin sistemine girip puanları yükseltmişler! Sahte diploma skandalında yeni detaylar...

Türkiye'yi sarsan sahte diploma skandalı büyüyor. Hukukçudan mühendisine, eczacıdan mimarına yüzlerce kişinin sahte diploma yoluyla kariyer yaptığının ortaya çıkmasının yankıları sürerken, son durumu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

YERLİKAYA: ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Yerlikaya, sahte diploma skandalına ilişkin Ocak ve Mayıs ayında 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan 197 şüpheliden 37'sinin tutuklandığını, 150’sinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu. Yerlikaya, ayrıca çetenin çökertildiğini duyurdu.

ÖSYM nin sistemine girip puanları yükseltmişler! Sahte diploma skandalında yeni detaylar... 1

YÜZLERCE KİŞİYE SAHTE DİPLOMA VE KİMLİK

Sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanması yoluyla yüzlerce kişiye diploma ve kimlik hazırlayan yapıyla ilgili detaylar ise ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sahte diploma skandalı Onlar TV'deki canlı yayında masaya yatırılırken, gazeteci Murat Ağırel dikkat çeken detayları paylaştı.

AĞIREL: "ÖSYM SİSTEMİNE GİRİLİP PUANLAR YÜKSELTİLMİŞ"

"ÖSYM'nin sistemine müdahale edip puanları yükseltmişler. Ben söylemiyorum, iddianamedeki ifadelerde yazıyor." diyen Ağırel, en tehlikesinin de bu olduğunu söyledi.

ÖSYM nin sistemine girip puanları yükseltmişler! Sahte diploma skandalında yeni detaylar... 2

"8 ALMIŞ, 70 YAPMIŞLAR"

Açıklamasının devamında Ağırel, "Ehliyet sınavından kalanların puanlarını yükseltmişler. Bir tanesi var, Ali diye biri. 8 almış, 70 yapmışlar. Rastgele işaretle daha fazla puan alırsın." diye konuştu.

"SAHTE KİMLİKLE POLİS ÇEVİRMESİNDEN GEÇMİŞLER"

Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında da söz konusu iddianameye ait detayları paylaşan Ağırel, çete üyelerinin sahte kimliklerle polis çevirmesinden geçtiğini iddia etti.

ÖSYM nin sistemine girip puanları yükseltmişler! Sahte diploma skandalında yeni detaylar... 3

"SON 20 YILDAKİ TÜM DİPLOMALAR, YATAY GEÇİŞLER, PROFESÖR VEYA DOÇENT UNVANLARI İNCELENSİN"

Ağırel "Yine tekrarlıyorum: Son 20 yılda verilen tüm diplomalar, yatay geçişler, denklik sistemi, profesör veya doçent unvanları kontrol edilmeli." çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Ağırel Sahte diploma
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