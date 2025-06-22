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Ot toplamak için antik kente çıkan kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde ot toplamak için Kremna Antik Kenti'ne çıkan kadın, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Ot toplamak için antik kente çıkan kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Olay, saat 16.45 sıralarında Bucak ilçesi Çamlık köyünde bulunan Kremna Antik Kenti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ot toplamak için antik kente çıkan Fatma Acar (47) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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CANSIZ BEDENİNİ EKİPLER BULDU

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı aramalar sonrasında talihsiz kadın kayalıklardan yaklaşık 15 metre aşağıda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.,

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Acar'ın cenazesi olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Burdur kayalık
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