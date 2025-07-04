Otel görevlisi ortaya çıkardı: Sabri Sarıoğlu hakkında skandal iddialar! Yasak aşk, tehdit, kürtaj ve şantaj...

Türk futbolunda önemli bir yeri olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu hakkında çıkan iddialar gündeme bomba gibi düştü. İddialarına göre Sarıoğlu, spor salonunda tanıştığı bir kadınla yasak aşk yaşadı. İşte Sarıoğlu hakkındaki iddiaların devamı!

İLİŞKİYİ OTEL GÖREVLİSİ ORTAYA ÇIKARDI

Ekol TV'den Büşra Seyis'in özel haberine göre; Söz konusu ilişki, kaldıkları otellerden birinde çalışan bir görevlinin, Sabri’nin eşi Yağmur Sarıoğlu’na bilgi vermesiyle açığa çıktı. Evlilik dışı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından çiftin yolları ayrılma noktasına geldi. Ancak asıl kriz, genç kadının hamile kaldığını söylemesiyle başladı.

KÜRTAJ TARTIŞMASI

Genç kadın çocuğu doğurmak istedi ancak iddialara göre Sabri Sarıoğlu, ilişkinin geleceğini tehlikeye atacağı gerekçesiyle kürtaj yapılmasını talep etti. Genç kadının bu talebi kabul etmemesi üzerine devreye Sabri Sarıoğlu’nun ağabeyi Can Sarıoğlu ve yengesi girdi.

İddiaya göre, özel bir hastane ayarlandı ve kadının ortak tanıdıkları tarafından zorla kürtaja götürüldüğü öne sürüldü. Tüm bu süreçle ilgili detaylar, polise verilen ifadelerde yer aldı ve tutanaklara fotoğraflarla birlikte geçti.

TEHDİT VE ŞANTAJ

Sabri Sarıoğlu cephesi ise farklı iddialar ortaya koydu. Aile tarafından yapılan şikâyette, kendilerinden tehdit ve şantaj yoluyla para istendiği ifade edildi. Soruşturma dosyasında iki tarafın da birbirinden şikâyetçi olduğu belirtildi.

POLİS TUTANAKLARINA ULAŞILDI

Ekol TV’nin ulaştığı polis tutanaklarında, olayın taraflarının ifadeleri ve iddiaları yer aldı. O belgelerde yer alan detaylara göre Sabri Sarıoğlu ilişkisini reddetmedi.

KARŞILIKLI GÖNÜL İLİŞKİSİYDİ

Ünlü futbolcunun polis ifadesinde ilişkisini reddetmedi ancak zorla kürtaj iddialarını yalanladı. İfade metninde şu ifadelere yer verildi:

“Karşılıklı olarak gönül ilişkisi yaşadık. Bana hamile olduğunu söyledi. Ben de çocuğun benden mi değil mi olduğunu sorgulamadan bu kararı tamamen kendi iradesine bırakarak saygı duydum. Bana hamileliğini bitirmek istediğini söyleyince ben de bunca zamanlık hukukumuzdan sebep kendisine yardımcı oldum. Bu süreçte pasif, agresif sürekli olarak şantaja baskıya, hakaret, tehdide uğrayan benimdir.”

YASAK AŞK YARGIYA TAŞINDI

Taraflar karşılıklı olarak birbirini suçlarken, dosya artık adli makamlarda. Yeşil sahalardan adliye koridorlarına uzanan ve Sabri Sarıoğlu hakkında ortaya atılan yasak ilişki, zorla kürtaj, tehdit ve şantaj gibi ağır iddialarla ilgili son sözü mahkeme söyleyecek.

Kaynak: Ekol TV