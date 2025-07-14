Kartalkaya faciasında skandal görüntüler ortaya çıktı! Otelin yöneticileri yangın anında böyle kaçmışlar

Kartalkaya Grand Kartal Otel faciasının duruşması Bolu’da 8. gününde devam ediyor. Geçtiğimiz gün hakim karşısında savunma yapan Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül’ün damadı Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras, "Saat 03.32’de eşim ’Dışarıdan sesler geliyor’ dedi. Dışarıyı merak ettiğim için kapıyı açtım ve karşıdan dumanlar geliyordu.

Sonra telefon bir daha çaldı. O sırada eşime, ’Koş kızı al, yangın var galiba’ dedim" demişti. O anlara ilişkin yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

EMİR ARAS’IN AİLESİYLE KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerasından odasının kapısı yansıyan Emir Aras’ın yangının ilk başladığı dakikalarda odasından önce kendisi dışarı çıktığı koridora baktığı görüldü. Koridorun sonuna kadar giden Aras, daha sonrasında yangın çıktığını anlayınca odasına koşarak geri döndü, çocuklarına ve karısına haber vermeye geldi. Yaklaşık 1 dakika içerisinde odadan eşyalarını toplayan Genel Müdür Emir Aras ve Elif Aras çocuklarıyla birlikte odadan hızlıca uzaklaştığı kameraya yansıdı.

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı



Görüntülerde Grand Kartal Otel Genel Müdürü ve otel sahibi Halit Ergül'ün damadı Emir Aras'ın yangının ilk başladığı dakikalarda çıkarak koridora baktığı ve… pic.twitter.com/elv83HCqWB — Mynet (@mynet) July 14, 2025

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(İHA)