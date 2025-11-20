HABER

Otizmli genci "odunluğa baktı" diye darbeden fırın çalışanı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 gün önce odunluğa baktığı gerekçesiyle yüzde 85 oranında otizmli genci darbeden fırın çalışanı tutuklandı. Aile, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Olay, 16 Kasım'da saat 16.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası Ertuğrul Şenol (32), bisikletle dolaştığı sırada bir fırının odunluğuna baktı. İddiaya göre, Şenol'un odunluğa baktığını gören iş yeri çalışanı Y.D., Şenol'u zorla içeri sokarak odunla darbetti.

KAFASINA 6 DİKİŞ ATILARAK KOLU ALÇIYA ALINDI

Şüphelinin vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu şahsı daha sonra iş yerinden sokağa attığı öne sürüldü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şenol'un kafasına 6 dikiş atılarak, kolu alçıya alındı. Aile, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan fırın çalışanı Y.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

20 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

