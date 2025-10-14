HABER

Otluk alanda çıkıp samanlığa sıçrayan yangında, tarım aletleri ve otomobilleri yanan depremzede ailenin emekleri kül oldu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otluk alanda çıkıp samanlığa sıçrayan yangında, depremzede ailenin otomobilleri ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi. Depremde evleri yıkılıp konteyner da yaşamlarını sürdüren aile, yangından dolayı bir kez daha felaketi yaşadıklarını söylediler.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Beşaslan Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede yaşayan Hasan Dizen’e ait evin arka tarafından bulunan otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Dizen ailesine ait samanlığa sıçradı. Samanların alevlenmesiyle birkaç dakika içerisinde ambarı ve ahır alevlere teslim oldu. Yangını gören ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında, tarım aletleri ve park halinde bulunan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangından hayvanlarını ve traktörünü son anda kurtaran Hasan Dizen’in depremde de yuvasının yıkıldığı ve konteynerde yaşamını sürdürmeye devam ettiği öğrenildi.

"DEPREMDE DE EVİMİZ YIKILMIŞTI"

Otluk alanda çıkan yangının samanlığa sıçramasıyla her şeyin yandığını ifade eden Hasan Dizen, "Yangın, evin arka tarafındaki otluk alanda çıktı. Otluk alandan samanlığa sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler her yeri sardı. Traktör, araba ve tarım makineleri vardı ve kurtarabildiğimizi kurtardık. Hayvanlarımızı can havliyle kurtardık. Aracımız, sulama boruları, tarım aletleri gibi şeyler yandı. Zararımızı bilmiyoruz ama baya bir eşyalarımız yandı. Depremde de evimiz yıkılmıştı ve hala konteyner da yaşamaya devam ederken bir de bu yangın çıkınca bizi bayağı üzdü" ifadelerini kullandı.

