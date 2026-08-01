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Otluk alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bilecik’te otluk alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü.Yangın, Bilecik merkeze bağlı Yeniköy’de meydana geldi.

Otluk alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bilecik’te otluk alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Bilecik merkeze bağlı Yeniköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çevrede bulunan ormanlık alana sıçraması önlenirken, olayda yalnızca otluk alanda zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Otluk alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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