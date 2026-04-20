Oto elektrikçi dükkanında yangın: 1’i itfaiye personeli 2 yaralı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir oto elektrikçi dükkanında yangın çıktı. Yangın söndürülürken, müdahale sırasında iş yerindeki elektronik eşyanın patlaması sonucu 1’i itfaiye görevlisi 2 kişi yaralandı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çatalçam Sokak üzerinde bulunan oto elektrikçi dükkanında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler, çatıda bulunan lastiklere sıçradı.

YANGINDA 1’İ İTFAİYE PERSONELİ 2 KİŞİ YARALANDI

Yangını gören esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı iş yerinde bulunan elektronik malzemeler patladı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangında 1 iş yeri çalışanı ve 1 itfaiye görevlisi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yangın ise yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından güçlükle söndürüldü.

Yangının asıl çıkış nedenin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 katlı binada yangın: 20 kişi kurtarıldı4 katlı binada yangın: 20 kişi kurtarıldı
"İstanbul Deklarasyonu"nda ateşkeslerin korunması ve barışın desteklenmesine vurgu"İstanbul Deklarasyonu"nda ateşkeslerin korunması ve barışın desteklenmesine vurgu

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Yüksek hızlı tren geliyor: 2026'da hizmete girecek!

Yüksek hızlı tren geliyor: 2026'da hizmete girecek!

Beşiktaş’a Karadeniz’de 5 dakikalık şok: Kartal Samsun'da ağır yaralı!

Beşiktaş’a Karadeniz’de 5 dakikalık şok: Kartal Samsun'da ağır yaralı!

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Kredi kartı limitleri için BDDK'dan açıklama: Yeni bir karar yok

Kredi kartı limitleri için BDDK'dan açıklama: Yeni bir karar yok

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

