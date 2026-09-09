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Oto tamirhanesinde korkunç olay! 13 yaşındaki çırak hayatını kaybetti

Hatay'da bir oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam, korkunç bir kazada yaşamını yitirdi. Bir araca bakım yaptığı sırada motor bölümünde olan patlamada kopan bir parça Çam'ın başına isabet etti. Çam tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı...

Oto tamirhanesinde korkunç olay! 13 yaşındaki çırak hayatını kaybetti

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Uzunbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan Tunç Çam, iş yerinde bir aracın bakımıyla ilgilendiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünde patlama oldu.

Oto tamirhanesinde korkunç olay! 13 yaşındaki çırak hayatını kaybetti 1

KOPAN PARÇA BAŞINA İSABET ETTİ

Patlama sırasında motordan kopan parçalardan biri Çam’ın başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Oto tamirhanesinde korkunç olay! 13 yaşındaki çırak hayatını kaybetti 2

HAYATINI KAYBETTİ

Ancak yapılan kontrolde Çam’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çam’ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Oto tamirhanesinde korkunç olay! 13 yaşındaki çırak hayatını kaybetti 3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Çırak Hatay
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