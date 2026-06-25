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Otobanda kaza kamerada, kıl payıyla kazadan kurtuldu

Bursa otobanında yaşanan bir anlık duraksama, kazaya neden oldu. Trafikte yaşanan tehlikeli anlar amatör kamera tarafından kaydedilirken, bir sürücü ise son anda yaptığı manevrayla kazaya karışmaktan kurtuldu.

Otobanda kaza kamerada, kıl payıyla kazadan kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Bursa otobanında seyir halinde olan araçların yavaşlamasıyla birlikte trafik kısa süreli duraksadı. Bu sırada arkadan gelen bazı sürücüler ani fren yapmak zorunda kalırken, zincirleme kaza tehlikesi yaşandı. Dikkatsizlik ve takip mesafesinin korunmaması nedeniyle meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Otobanda kaza kamerada, kıl payıyla kazadan kurtuldu 1

Olay anı, seyir halinde olan araçta bulunan yolcunun amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların peş peşe fren yaptığı, bir sürücünün ise son anda direksiyon hakimiyetini koruyarak kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü.

Otobanda kaza kamerada, kıl payıyla kazadan kurtuldu 2

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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