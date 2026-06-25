Otobanda kaza kamerada, kıl payıyla kazadan kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Bursa otobanında seyir halinde olan araçların yavaşlamasıyla birlikte trafik kısa süreli duraksadı. Bu sırada arkadan gelen bazı sürücüler ani fren yapmak zorunda kalırken, zincirleme kaza tehlikesi yaşandı. Dikkatsizlik ve takip mesafesinin korunmaması nedeniyle meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay anı, seyir halinde olan araçta bulunan yolcunun amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların peş peşe fren yaptığı, bir sürücünün ise son anda direksiyon hakimiyetini koruyarak kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü.

Kaynak: İHA