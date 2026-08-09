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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kanun teklifi' açıklaması! "Sorumluluk alan, öncülük eden bir anlayışla hareket edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği, bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kanun teklifi' açıklaması! "Sorumluluk alan, öncülük eden bir anlayışla hareket edeceğiz"
Doğukan Akbayır

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini bozmak isteyen bölücü küresel yapılara karşı milletin ortak iradesi ve devletin kararlılığının belirleyici olacağını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu ndan kanun teklifi açıklaması! "Sorumluluk alan, öncülük eden bir anlayışla hareket edeceğiz" 1

"ANAYASA'NIN İLK DÖRT MADDESİ MİLLETİMİZİN SARSILMAZ KARDEŞLİĞİDİR"

Türk milletinin bütün evlatlarıyla, kültürleriyle, dilleriyle ve renkleriyle ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, farklılıkların ayrışmanın değil, ortak vatanın zenginliği olduğu görüşünü paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Bizim için tartışılmaz olan üniter devlet yapımız, Anayasa'nın ilk dört maddesi ve milletimizin sarsılmaz, bölünmez kardeşliğidir." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"ÜLKÜMÜZ İTİBARLI VE BÜYÜK BİR TÜRKİYE'DİR"

"Bu süreç, bir bölünme, parçalanma veya ayrışma süreci değil, tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme ve milletçe yeniden kenetlenme sürecidir. Türkiye'nin önce bölgesel, ardından küresel bir güç olmasının yolu kendi içinde kavga eden değil, kardeşliğini dünyaya ilan eden güçlü bir Türkiye'den geçmektedir. Bizim milliyetçiliğimiz milleti bölmek değil, milleti birleştirmektir. Bizim vatanseverliğimiz kardeşi kardeşe düşürmek değil, aynı bayrağın altında omuz omuza yürümektir. Bizim ülkümüz zayıf ve parçalanmış bir Türkiye değil, birliğini koruyan, demokrasisi güçlü, ekonomisi sağlam, itibarlı ve büyük bir Türkiye'dir.

"TEREDDÜTSÜZ KATKI VERECEĞİZ"

Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz. Ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği, bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz. Çünkü biliyoruz, kardeşlik güçlenirse Türkiye güçlenir. Türkiye güçlenirse milletimiz kazanır. Birlik varsa gelecek vardır. Bu topraklar ayrılığın değil, birliğin, düşmanlığın değil, kardeşliğin yurdudur."

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Kemal Kılıçdaroğlu
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