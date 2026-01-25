HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otobüs alev topuna döndü

Kapıkule’de yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. Yurt dışından Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan bir yolcu otobüsünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otobüs alev topuna döndü

Bulgaristan’dan İzmir’e hareket eden otobüs, Kapıkule Gümrük Sahası içerisinde 21 yolcusunu indirdikten sonra alışveriş merkezi önünde yanmaya başladı.

Otobüs alev topuna döndü 1

Otobüsten yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Ancak alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gümrük sahası içerisinde adeta alev topuna dönen otobüse itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Otobüs alev topuna döndü 2

Yangın sonrası otobüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, araç küle döndü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nişanda kadına taciz sonrası ortalık karıştı! Yaralılar ve gözaltı varNişanda kadına taciz sonrası ortalık karıştı! Yaralılar ve gözaltı var
İskenderun polisi soğuk havada asayiş için sahadaİskenderun polisi soğuk havada asayiş için sahada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kapıkule
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.