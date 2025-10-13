HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otobüs şoförü aracı durdurup yardıma koştu! Emekli öğretmeni böyle kurtardı

Aydın'da, belediye otobüsü şoförü Lütfi Şahin, küçük dilinin boğazını tıkamasıyla nefessiz kalan yolcusu emekli öğretmen Ali Ballıoğlu'nu (79) Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar otobüsün kamerasına anbean yansıdı.

Otobüs şoförü aracı durdurup yardıma koştu! Emekli öğretmeni böyle kurtardı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi ile Otogar arasında sefer yapan 102 numaralı 'sarı otobüste' yolculuk yapan emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ali Ballıoğlu, küçük dilinin nefes borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı. Ballıoğlu, durumu otobüsün şoförü Lütfi Şahin'e işaret ederek, yardım istedi. Şahin otobüsü durdurup, Ballıoğlu'na Heimlich manevrası uyguladı. Ballıoğlu, yapılan bu müdahaleyle kurtarılırken, o anlar otobüsün kamerasına yansıdı.

'HASTANEYE GÖTÜRMEYİ TEKLİF ETTİM AMA İSTEMEDİ'

10 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını belirten Lütfi Şahin, yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Yolculuk sırasında bir yolcumuz önce öksürmeye başladı. Ardından nefesiz kaldı. Yolcu yanıma geldiğinde bir şey olduğunu fark ettim Zaten, nefes alamıyordu. Hemen durup Heimlich manevrası yaparak kendisine müdahale ettim. Nefesini geri getirdik, mutlu olduk. Kendisinin durumu iyiydi, hastaneye götürmeyi teklif ettim ama istemedi. Nefesi yerine gelince rahatladı. Bizim artık Aydınlı vatandaşlarla bağlarımız gerçekten kuvvetlendi. İyisiyle kötüsüyle hepsiyle artık bir aile, bir akraba, bir eş dost gibi olduk. Ailemiz gibi gördüğümüz için hemen müdahale etmeye kalktık, vatandaşlarımız için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Otobüs şoförü aracı durdurup yardıma koştu! Emekli öğretmeni böyle kurtardı 1

'KÜÇÜK DİLİM SOLUNUMU TIKADI'

Hayatını kurtaran otobüs şoförüne teşekkür eden Ali Ballıoğlu, "Otobüsüte şoförün arkasındaki koltuklardan birinde oturuyordum. Başım döndü. Ön koltuk boşalınca oraya geçtim. Otobüstekileri rahatsız etmemek için elimi kapatıp, hafif bir şekilde öksürmek istedim. Ağzımı kapatmamla küçük dilim akciğerlere giden yolu, yani solunumu tıkadı. Kedi gibi hırıltı çıkarmaya başladım. Baktım olmayacak şoföre işaret ettim. Otobüsü durdurup, yanıma gelerek Heimlich manevrası yaptı" diye konuştu.

BENZER VAKA 4 YIL ÖNCE DE YAŞANMIŞ VE YİNE OTOBÜS ŞOFÖRÜ KURTARMIŞ

Otobüs şoförünün Heimlich manevrasıyla kurtulan Ali Ballıoğlu'nun, 4 yıl önce de benzer bir olay yaşadığı ortaya çıktı. Ballıoğlu'nun yine belediye otobüsünde öksürük tutması üzerine diğer yolcuların verdiği suyu içerken boğazına takılması nedeniyle rahatsızlandığı, ve yine o dönem de otobüs şoförü tarafından Hemlich manevrasıyla kurtarıldığı öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şarm El-Şeyh'te yoğun diplomasi trafiği: Barış Zirvesi'nde kritik görüşmelerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şarm El-Şeyh'te yoğun diplomasi trafiği: Barış Zirvesi'nde kritik görüşmeler

Anahtar Kelimeler:
Aydın emekli otobüs durağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.