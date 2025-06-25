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Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü

Isparta'da özel halk otobüsü şoförü Musa Bayındır, güzergahını değiştirerek fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye götürdü.

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü

Olay, dün kent merkezinde meydana geldi. Musa Bayındır'ın kullandığı özel halk otobüsünde ayakta yolculuk yapan kadın fenalaştı. Düşen kadına, diğer yolcular yardım etmeye çalıştı. Otobüs şoförü ise güzergahını değiştirerek yolcuyu Isparta Şehir Hastanesi'ne götürdü.

SEDYEYE ALINAN KADIN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yolculuk sırasında sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine şoför, hastane girişinde otobüsü durdurdu. Şoför ve diğer yolcuların yardımıyla sedyeye alınan kadın, hastaneye götürüldü. Tedavi edilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan olay, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otobüsün orta bölümünde ayaktaki kadının fenalaşması, diğer yolcuların müdahale etmesi ve şoförün güzergahını değiştirerek hastaneye götürmesi yer aldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta hastane
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