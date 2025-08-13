HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

KAYSERİ’de özel halk otobüsü şoförü, fenalaşan kadın yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı.

Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kayseri’de dün saat 11.45’te Mevlana İstasyon Caddesi-Yoğunburç hattında sefer yapan 101 kodlu özel halk otobüsünde dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir kadın yolcu, telefon görüşmesi sırasında aninden baygınlık geçirdi. Yolcuların uyarıları üzerine otobüsün şoförü Turgut Toprak, güzergahını değiştirip, aracını eski Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar, otobüsün kamerasına yansıdı. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li Aytekin ve Zeybek, Çerçioğlu'na ateş püskürdü!CHP'li Aytekin ve Zeybek, Çerçioğlu'na ateş püskürdü!
Edirne’de tefecilik operasyonu: 2 tutuklamaEdirne’de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | Milyonlarca lira dolandırıyorlar! Hesap sorana pizzalı tehdit...

MYNET ÖZEL | Milyonlarca lira dolandırıyorlar! Hesap sorana pizzalı tehdit...

Saatlik ücret 4500 TL! 'Az çalışıyoruz, müşterilerimizi gezmek zorundayız'

Saatlik ücret 4500 TL! 'Az çalışıyoruz, müşterilerimizi gezmek zorundayız'

CHP lideri Özel, Çerçioğlu iddialarını doğruladı

CHP lideri Özel, Çerçioğlu iddialarını doğruladı

Antalya'da öfkeli damat dehşeti!

Antalya'da öfkeli damat dehşeti!

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.