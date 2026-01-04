Ekonomik olduğu için daha çok tercih edilen toplu taşıma araçları, modern ve gelişmiş ülkelerde ve toplumlarda önemli kabul edilmektedir. Kamu ulaşımı ya da toplu ulaşım her ülkede tüm kullanıcılar için kolayca erişilebilirdir ve bir haktır. Özellikle kamu yolcu taşımacılığı ile çeşitli kamu hizmetleri devletin bir hizmeti olarak vatandaşlara sunulmaktadır.

Şahsi araçlar dışında olan ve devletin bir hizmeti olarak kullanılan ulaşım sistemleri ücretli, indirimli ve ücretsiz olacak şekilde kullanılabilmektedir. Uzmanların da önerdiği gibi insanlar toplu taşıma araçlarını daha çok kullanmalıdır. Daha çok insan taşıdıkları için toplu taşıma araçları egzoz gazı yayılmasının kişi başına olan oranını ve üretimini de azaltarak hava kirliği seviyelerinin de düşmesine yardımcı olmaktadır.

Şehirlerde toplu ulaşım araçları belli standartlara sahip olarak üretilmektedir. Durakları, araçların dış ve iç özellikleri toplu taşımaya uygun olarak tasarlanmaktadır. Toplu taşıma araçlarında yazılı olan ve olmayan çeşitli kurallar yer almaktadır. Bu kurallardan biri de araçlardaki cam ve pencerelerin kullanımları ile ilgilidir.

Otobüs ve metro camları neden tam açılmaz, sadece belli bir aralıktan açılacak şekilde tasarlanır?

Birçok araçta ve özellikle otobüsler ve metrolar kullanılan toplu taşıma araçlarında arka camlar tam anlamı ile açılamamaktadır. Her ne kadar sürücüyü ve yolcuları rahatsız etmeyen bir durum olsa da arkadaki kişiler bu durumdan zaman zaman rahatsız olabilmektedirler. Çünkü önde olan kişiler sıcak havalarda camları açabilir ve yol sürecinde hava alabilirler. Arka tarafta oturanlar ise bu imkana sahip değildirler.

Otobüslerde ve metrolarda camlar genel olarak tamamen açılamaz. Üstten ve hafif aralık olarak açılabilen bu camların tam açılmamasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Tüm toplu taşıma araçlarında bu cam sistemi uygulanır ve bu tasarım toplu taşıma için özel olarak düşünülmüştür.

Araçları yapan mühendisler bu özel durumu çeşitli nedenler ile açıklamaktadır. Özellikle çocukların camlardan sarkıp düşmesini engellemek ve çeşitli cam kayıplarına ya da kazalarına engel olmak düşüncesi bu durumun nedenlerinden yalnızca biridir.

Aralık olan toplu taşıma araçlarının camlarının tamamen açılmamasının bir nedeni de yolcuların duraklarda inip binerken açılan kapılardan gelen havanın zararlı etkilerinden korunmaktır. Çünkü orta ve arka kapılar açılırken rüzgar şiddeti ile çeşitli hasarlar meydana gelebilir. Hem camların tam açılması hem de aynı anda kapının açık olması şiddetli bir rüzgara neden olabileceği için önlem almak adına otobüs ve metrolarda camlar yarı açık olabilecek şekilde üretilmektedir.

Şehir içinde kullanılan toplu taşıma araçları olan otobüslerde aralık kalacak şekilde açılan ya da yarım açılabilen pencereler varken şehirler arası yolculuklar yapılan otobüslerde camlar hiç açılmaz. Bu araçlarda camlar sadece şoförün yer aldığı kısımda açılabilmektedir.

Tüm bu nedenler dışında otobüslerde ve metrolarda camların tam olarak açılmamasının ve yalnızca belli bir aralıktan hava gelecek şekilde açılabilmesinin bir nedeni daha bulunduğu düşünülmektedir.

Halk arasında eğer toplu taşıma araçları olan otobüslerde ve metrolarda camlar tam olarak açılırsa içeri egzoz gazı böcek ya da gürültü gelebilmesini engellemek de bu tasarımlarda amaçlanan bir diğer durum olduğu düşünülmektedir. Ancak bu durum sadece kulaktan dolma bir bilgidir ve araç mühendisleri bu yönde bir açıklama yapmamıştır.