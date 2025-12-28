Kamu ulaşımı ya da bilinen adı ile toplu taşıma bir ülkede her vatandaş için erişilebilir durumda olan kişi, mal ya da hizmet trafiği için kullanılan bir ifadedir. Yolcu taşımacılığı da bu hizmetlere dahil edilir. Şahsi araç kullanmadan yapılabilen tüm yolculuklarda kişiler şehir içinde devlete ait olan ya da belediyeler ile anlaşmalı olan firmaların tahsis ettiği toplu taşıma araçlarını kullanabilmektedir.

Özellikle tüm dünyayı yakından ilgilendiren küresel ısınma sorununa karşılık uzmanlar mutlaka toplu taşıma araçlarının kullanılması gerektiğini söylemektedir. Şahsi araçların kullanımının mümkün olduğu kadar azaltılması gerektiği uzmanlar tarafından da kabul edilmektedir. Otobüs, tren, metro ve benzeri tüm toplu taşıma araçlarının ortak bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

Her kullanıcı ya da vatandaş için erişebilirlik söz konusudur.

Özel imtiyazı bulunan ulaşım şirketleri ya da imtiyazlı hatlar ya da güzergahlarda imtiyazlı hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilebilir.

Taşıt trafiğinde belli bir tarifeye bağlı olarak ve devlet tarafından yasalarla güvenlik altına alınmış olan kurallara göre yolculuk yapılmasını sağlar.

Tüm toplu taşıma araçlarında, otobüs, metro, tramvay olması fark etmeksizin yolcu koltukları farklı renklerde ve desenlerde üretilmektedir.

Tüm toplu taşıma araçlarının ortak özelliklerinden bir olan koltuk desenleri de bir merak konusudur. Her gün karşılaşılan renkli koltuklar görsel olarak farklı ve birçok kişiye göre güzel dursa da aslında bu renkler ve desenler özel olarak seçilmiştir ve altında bilinçli bir tercih yer almaktadır.

Otobüs ve trenlerde neden koltuk desenleri hep karmaşık ve renkli olur?

Şehirlerdeki toplu taşıma araçlarının yolcu koltukları daima renklerden ve farklı desenlerden meydana gelmektedir. Toplu taşımalar için özel olarak üretilen bu koltukların desen ve renk tercihleri ise özel olarak yapılmaktadır. Farklı desenlerden ve farklı renklerin bir araya gelmesinde oluşan yolcu koltukların kumaşları oldukça mantıklı ve geçerli nedenlere bağlı olarak bu şekilde üretilmektedir.

Karışık ve renkli desenlerden oluşan koltukların bu durumları başat olarak koltuklarda meydana gelen leke kir ve aşınmaları gizlemektir. Her ne kadar düzenli olarak temizlik yapılsa da yolcu koltuklarında bazı aşınmaları ve yıpranmaları saklamak çok kolay olmamaktadır. Bu nedenle karışık desenli ve farklı renklerden oluşan koltuklar tercih edilmektedir.

Temel amacı koltuklardaki kirleri ve lekeleri saklamak olan toplu taşıma yolcu koltukları bu özellikleri sayesinde daha uzun süre temiz olarak görünebilmektedir. Bu koltuklar için seçilen kumaşlar genel olarak moquette ismindeki özel bir kumaştan üretilmektedir. Sık dokunmuş kalın bir kumaş olan bu kumaş türü yalnızca desenleri net göstermekle kalmaz. Bunun dışında aşınma ve kir tutmaya karşı da son derece dayanıklı bir kumaş türüdür.

Şehir içindeki toplu taşıma araçlarına her gün kaç sefer için kaç kişinin bindiği ve yolcu koltukları kullandıkları düşünülecek olursa bu tercih son derece yerindedir. Çünkü seçilen bu kumaş desenleri ve renklerin çeşitliliği sayesinde toplu taşıma sistemlerindeki yolcu koltukları için çok daha uzun ömürlü bir çözüm sunulmaktadır.

Yolcu koltuklarındaki farklı renk ve desenlerin bir diğer nedeni de dikkat dağıtıcı özelliklerinin olmasıdır. Psikolojik olarak insan algısını oyalayan bu desenler yolcuların koltuklardaki mevcut lekeleri de kolayca fark etmesine engel olmaktadır.