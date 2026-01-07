Metro, füniküler, vapur, otobüs, dolmuş, minibüs gibi toplu taşıma araçları şehir içinde semtler arası yolculuklar için kullanılan devlet tarafından denetimi yapılan araçlardır. En sık kullanılan toplu taşıma araçlarından biri de otobüslerdir. Otobüsler büyüklüklerine göre 17 kişiden 100 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip olan toplu taşıma araçlarıdır.

Karbon emisyonlarını azalttığı, hava kirliliğini ve iklim değişikliklerini önlediği kabul edilen toplu taşıma araçları bireysel araç kullanımı yerine tercih edilmesi gereken daha az otopark gereksinimi ve daha az enerji tüketimi sağlaması nedeni ile uzmanlar tarafından önerilen bir ulaşım yöntemidir.

Tüm toplu taşıma araçlarında ortak olarak kullanılan bazı özellikler ve ortak olarak uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Yolcuların uyması için konulan kurallar ile yolcuların hem can hem de mal güvenliğini korumak, güvenli yolculuklar yapılmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Otobüs metro tramvay gibi çeşitli toplu taşıma araçlarında hem oturarak hem de ayakta seyahat edebilmek mümkün olabilmektedir. Bu toplu taşıma araçlarında yolculuk yaparken ayakta seyahat etmek durumunda kalanları için de bazı özellikler bulunmaktadır. Tüm toplu taşıma araçlarında ayakta seyahat edenlerin ani fren halinde ya da araç hareket halindeyken sallanınca tutunabilecekleri alanlar ve tutacaklar bulunmaktadır.

Otobüslerde tutacaklar neden sabit değil de sallanır haldedir?

En popüler toplu taşıma araçlarından biri olan otobüslerde yolculuk yaparken özellikle çocuklar ve kısa boylu kişiler için ayakta seyahat etmenin zor olduğu kabul edilmektedir. Ayakta seyahat etmek durumunda kalan kişiler koltukların ya da koltuklar arasında veya körük kısmında yer alan demirlere tutunarak seyahat edebilmektedirler. Bunlar dışında otobüslerde ayrıca tutacaklar bulunmaktadır.

Uzayıp kısalabilen sabitlenmeden hareketli ve sallanır halde tasarlanmış olan tutacaklar tutamak adı ile de bilinmektedir. Toplu taşıma araçlarında daha rahat seyahat edebilmek ve ayaktaki yolcuların güvenliğini sağlayabilmek için üretilmiş ve tasarlanmış olan bu tutacaklar özellikle sabit olarak değil sallanır halde üretilmiştir.

Otobüslerdeki tutacakların sabit değil de sallanır halde üretilmiş olmasının mantıklı bir nedeni bulunmaktadır. Tesadüfi olmayan bu durum aslında tutacaklara herkes tarafında kolay bir şekilde ulaşabilmesini sağlamaktır.

Tutacaklardaki bu hareketli tasarım sayesinde kişi ayakta seyahat ederken ve toplu taşıma aracı kalabalıksa bulunduğu yerde tutacak olmasa bile ilerideki bir tutamacı hareket ettirerek bulunduğu yerde kullanabilmesi sağlanmıştır. Bu sayede tutacaklar daha işlevli bir hale getirilmiştir.

Ayakta yolculuk etmek durumunda kalan yolcu olası bir fren ya da otobüsün virajlı yoldan geçerken sallanması gibi durumlarda tutacaklara tutunarak, güvenli bir şekilde gideceği yere kadar seyahat edebilmektedir.