HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Yaşam

Otobüste kalbi duran yolcu yaşam savaşını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen müzisyen Yaşar Tuncer (55) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Kuyucak-Nazilli karayolu üzerinde 24 Nisan Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak’tan Nazilli istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünde bulunan müzisyen Yaşar Tuncer aniden fenalaştı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı güvenli bir noktaya çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, zaman kaybetmemek için otobüsle vergi dairesi kavşağında buluştu. Yapılan ilk kontrollerde Tuncer’in kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta uzun süre kalp masajı uygulanan Tuncer’in kalbi yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tuncer, buradaki tedavisinin ardından durumu ciddiyetini koruması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Geçmişte kalp rahatsızlığı bulunduğu, ameliyat geçirdiği ve damarlarına stent takıldığı öğrenilen Yaşar Tuncer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tuncer’in ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, cenazesinin öğle namazına müteakip Işıklar Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.