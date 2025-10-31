HABER

Otomobil 5 metrelik kanala uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5 metrelik kanala uçan otomobilin sürücüsü, kanaldan merdiveni tırmanarak çıktı.

Otomobil 5 metrelik kanala uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda Ö.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de Ö.A.'ya çıkması için merdiven uzattı. Merdivenden tırmanarak çıkan Ö.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedbiren Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin kanaldan çıkarılabilmesi için çalışmalar sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı anlatan bir vatandaş da sürücünün virajı alamadığını söyleyerek, "Otomobil takla atarak, kanala uçtu. Allah'tan şoförde hiçbir şey yok. Ambulansa da biz haber verdik" dedi.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

