HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesi Muğla Bulvarı üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Efeler ilçesi Aydın-Muğla Karayolu Çevre Bulvarı kavşağında meydana geldi.

Otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesi Muğla Bulvarı üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı 1

Kaza, Efeler ilçesi Aydın-Muğla Karayolu Çevre Bulvarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşak içinde bekleyen ticari araç ile Muğla yönünde seyir halinde olan otomobil çarpıştı.

Otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı 2

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek ters döndü. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, otomobil içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı 3

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici marifetiyle yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı 4

Olay yerindeki görgü tanıklarının iddialarına göre kaza, ticari aracın kavşak içindeyken aracın burnunu dışarıya çok fazla çıkarması ve otomobilin kırmızı ışığa takılmamak için hız kesmeden gelmesi sonucu meydana geldi.

Otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı 5

Otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı 6Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atatürk'e benzeyen sesi ile tanınıyor: Onuncu Yıl Nutku'nu okudu!Atatürk'e benzeyen sesi ile tanınıyor: Onuncu Yıl Nutku'nu okudu!
Polis katil zanlısını her yerde arıyor!Polis katil zanlısını her yerde arıyor!

Anahtar Kelimeler:
Aydın Efeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı! "Seçilmemiz halinde..."

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı! "Seçilmemiz halinde..."

Kafede korkunç cinayet!

Kafede korkunç cinayet!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.