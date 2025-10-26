HABER

Otomobil alev alev yanarak küle döndü

Düzce'de seyir halinde ki otomobil alev alev yanarak küle döndü.

Düzce’de seyir halinde ki otomobil alev alev yanarak küle döndü.

Otomobil alev alev yanarak küle döndü 1

Yangın Kiremitocağı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Uzun Mustafa mahallesi istikametinden Kiremitocağı Mahallesi istikametine seyir halinde olan 34 KMC 81 plakalı Opel marka otomobilde belirlenemeyen bir sebeple motor kısmında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü apar topar araçtan çıkarken, bölgede bulunan polis merkezinden yardım istedi.

Otomobil alev alev yanarak küle döndü 2

Bölgeye ihbar üzerine Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen araçtaki yangını yaklaşık 35 dakikalık çalışma ile söndürerek kontrol altına alındı. Yangında otomobil küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Otomobil alev alev yanarak küle döndü 3

Kaynak: İHA

Düzce
