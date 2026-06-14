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Otomobil araçlara çarptı 1 kişi öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin savrularak diğer araçlara çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, o anlar ise kameraya yansıdı.

Otomobil araçlara çarptı 1 kişi öldü

Kaza, Sait Bolat Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana istikametine seyreden F.Y. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Yasin Özcan (56) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar, Ş.G.’nin kullandığı minibüse ve yol kenarında park halinde bulunan çekiciye de çarptı. İki otomobil, bir minibüs ve bir çekicinin karıştığı zincirleme kazada Yasin Özcan ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin savrularak diğer araçlara çarpma anı yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil araçlara çarptı 1 kişi öldü 1

Otomobil araçlara çarptı 1 kişi öldü 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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