HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı

Bartın'de meydana gelen kazada otomobil, beton mikserine çarptı. Araçta sıkışan sürücü, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Gürgenpınarı köyü istikametine seyreden C.Y. (22) idaresindeki 74 ABV 091 plakalı otomobil, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 74 AAT 080 plakalı beton mikserine çarptı.

Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı 1

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobil hurdaya dönerken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Genç yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, beton mikserinin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Hızı 105 km'yi bulduBursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Hızı 105 km'yi buldu
Barrack: "Trump bu anı Suriye için dönüm noktası olarak görüyor"Barrack: "Trump bu anı Suriye için dönüm noktası olarak görüyor"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bartın kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.