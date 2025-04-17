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Otomobil binaya girdi! Batman'da korkunç kaza

Batman'da otomobil, demir kapıya çarparak binaya girdi.

Otomobil binaya girdi! Batman'da korkunç kaza

Kaza, dün öğle saatlerinde Gercüş ilçesi Çukur Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. M.S.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, bir binanın demir kapısına çarparak içeri girdi. O anlar kameraya yansırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. M. S.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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