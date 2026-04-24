Otomobil çarptı, elektrikli bisiklet ikiye bölündü: Sürücü havada takla attı

Adana’da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet ortadan ikiye bölünürken, bisiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yere düştü. Feci anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güneş Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İlbey Güneş Caddesi’nden Girne Bulvarı yönüne doğru ilerlerken K.K. yönetimindeki 01 KK 002 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y. (14) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ortadan ikiye ayrılırken, sürücü M.Y. savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili esnaf Bülent Polat, "Burada sürekli kaza oluyor. Yola kasis ya da refüjün uzatılmasını istiyoruz" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır