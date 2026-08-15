Otomobil, Göksu Çayı’na düştü: Bariyer parçasının isabet ettiği çocuk yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil köprüden Göksu Çayı’na düştü. Bölgede yakınlarıyla piknik yapan bir çocuk, kazada parçalanarak fırlayan bariyer parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı-Malatya karayolu Ozan köyü yakınlarında Musa B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göksu Köprüsü bariyerlerine çarptı. Bariyeleri parçalayan araç daha sonra Göksu Çayına düştü. Bu esnada köprü yakınlarında yakınlarıyla piknik yapan Ramazan K.’ye (12), parçalanarak fırlayan bariyer parçası isabet etti. Yaralanan Ramazan K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil ile birlikte suya düşen sürücü ise çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır