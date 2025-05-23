Otomobil, halk otobüsüne çarptı! 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, K.A. yönetimindek otomobil, önünde ilerleyen M.K.’nin kullandığı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü K.A. ile otobüsteki 8 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Esra Baran, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır