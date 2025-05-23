HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Otomobil, halk otobüsüne çarptı! 1 ölü, 8 yaralı

Kahramanmaraş'ta, otomobilin, özel halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada Esra Baran (22) öldü, 8 kişi ise yaralandı.

Otomobil, halk otobüsüne çarptı! 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, K.A. yönetimindek otomobil, önünde ilerleyen M.K.’nin kullandığı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü K.A. ile otobüsteki 8 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Esra Baran, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de Depozito Yönetim Sistemi'yle yılda 25 milyar atığın toplanması hedefleniyorTürkiye'de Depozito Yönetim Sistemi'yle yılda 25 milyar atığın toplanması hedefleniyor
1800 rakımda! Yozgat'taki Çerçialan Göleti doğaseverleri ağırlıyor1800 rakımda! Yozgat'taki Çerçialan Göleti doğaseverleri ağırlıyor

Anahtar Kelimeler:
Otomobil kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrasya Tüneli'nin işletmecilerinden dev akaryakıt firması sahibine...

Avrasya Tüneli'nin işletmecilerinden dev akaryakıt firması sahibine...

SON DAKİKA| Beklenen açıklama geldi! Kurban Bayramı tatili uzatılmadı

SON DAKİKA| Beklenen açıklama geldi! Kurban Bayramı tatili uzatılmadı

Erdoğan dün 'Mecburuz' demişti! Yeni destek paketi geliyor...

Erdoğan dün 'Mecburuz' demişti! Yeni destek paketi geliyor...

Morgan Stanley: TCMB faiz indirimini erkene çekebilir

Morgan Stanley: TCMB faiz indirimini erkene çekebilir

Resmen tartışmaya açılıyor! AK Parti'den ilk ipucu: "Baştan sona yeni"

Resmen tartışmaya açılıyor! AK Parti'den ilk ipucu: "Baştan sona yeni"

KKKA kabusu: Bir ölüm haberi daha geldi!

KKKA kabusu: Bir ölüm haberi daha geldi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.