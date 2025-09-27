HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında otomobil sürücüsü fenalaşırken, elektrikli bisiklet üzerinde bulunan 2 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 HY 968 plakalı otomobil Kızılay Caddesi'ne dönüş yaptığı esnada bulvar üzerinde syreden elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet üzerinde bulunan 2 kişi yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrasın otomobil sürücüsü de fenalaşırken, çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Kazada hafif şekilde yaralanan elektrikli bisikletteki gençler ise sürücü ile görüştükten sonra olay yerinden ayrıldı. Otomobilde de küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, çevredeki esnaflar da her gün çok sayıda benzer kazaların yaşandığına dikkat çekerek bölgeye kasis yapılmasını istedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP kongresinde kavga çıktı! Tekme ve tokatlar havada uçuştuCHP kongresinde kavga çıktı! Tekme ve tokatlar havada uçuştu
Nijerya'da facia! En az 100 kişi hayatını kaybettiNijerya'da facia! En az 100 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
çarpışma kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.