Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 HY 968 plakalı otomobil Kızılay Caddesi'ne dönüş yaptığı esnada bulvar üzerinde syreden elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet üzerinde bulunan 2 kişi yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrasın otomobil sürücüsü de fenalaşırken, çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Kazada hafif şekilde yaralanan elektrikli bisikletteki gençler ise sürücü ile görüştükten sonra olay yerinden ayrıldı. Otomobilde de küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, çevredeki esnaflar da her gün çok sayıda benzer kazaların yaşandığına dikkat çekerek bölgeye kasis yapılmasını istedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır