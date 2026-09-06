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Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Alparslan Türkeş Caddesi üzerindeki Emniyet Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. yönetimindeki otomobil ile G.U. idaresindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü G.U. ile 2 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 3 yaralı 1

Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 3 yaralı 2

Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 3 yaralı 3

Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 3 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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