Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Alparslan Türkeş Caddesi üzerindeki Emniyet Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. yönetimindeki otomobil ile G.U. idaresindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü G.U. ile 2 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır