HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu konumunda bulunan 2 kadın hafif yaralandı. Yaralılar, tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından çevrede güvenlik önlemleri alan trafik polisi, kavşağın 2 şeridini trafiğe kapatırken, ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 1

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
WhatsApp'ta "bağlı cihazlar" menüsü değişiyor: Kolunuzdaki saati bile göreceksiniz!WhatsApp'ta "bağlı cihazlar" menüsü değişiyor: Kolunuzdaki saati bile göreceksiniz!
Ordu’da ’change araç’ operasyonu: 3 tutuklamaOrdu’da ’change araç’ operasyonu: 3 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.