Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu konumunda bulunan 2 kadın hafif yaralandı. Yaralılar, tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından çevrede güvenlik önlemleri alan trafik polisi, kavşağın 2 şeridini trafiğe kapatırken, ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır