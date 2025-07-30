Otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Ankara-Samsun karayolu Kavak ilçesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.S. idaresindeki otomobil, sollama yaptığı sırada R.Ş. yönetimindeki kamyona yandan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Ö.S., E.Y., Z.F., M.F. ve C.F. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır