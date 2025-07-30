Otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Ankara-Samsun karayolu Kavak ilçesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.S. idaresindeki 61 AIJ 491 plakalı Mercedes marka otomobil, sollama yaptığı sırada R.Ş. yönetimindeki 35 BYS 881 plakalı kamyona yandan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Ö.S., E.Y., Z.F., M.F. ve C.F. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır