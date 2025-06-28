HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Kadir K. (27) yönetimindeki 16 KJM 45 plakalı motosiklet, Emin Sokak'tan caddeye çıkan Nilüfer Ş. (41) yönetimindeki 16 BEB 493 plakalı otomobil ile çarpıştı.

AW485836_03

SAĞLIK DURUMUNUN CİDDİYETİNİ KORUYOR

Şiddetli çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da 1,3 milyar TL'lik imzaSamsun'da 1,3 milyar TL'lik imza
Kayıp çocuğun cansız bedeni çayda bulunduKayıp çocuğun cansız bedeni çayda bulundu

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması! "Kesinlikle vuracağız"

Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması! "Kesinlikle vuracağız"

Otobüste iğrenç olay! Gözaltına alındı, kimliği şaşkına çevirdi

Otobüste iğrenç olay! Gözaltına alındı, kimliği şaşkına çevirdi

CHP'ye mi katılacaklar? İki milletvekili DEVA Partisi'nden istifa etti

CHP'ye mi katılacaklar? İki milletvekili DEVA Partisi'nden istifa etti

Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

Osimhen için Fenerbahçe teklif yaptı...

Osimhen için Fenerbahçe teklif yaptı...

Aşırı sıcaklar sona eriyor! Meteoroloji'den uyarı: 9 ilde 'sarı' alarm

Aşırı sıcaklar sona eriyor! Meteoroloji'den uyarı: 9 ilde 'sarı' alarm

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.