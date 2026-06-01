Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi Haydar Efendi Caddesi 8 No’lu Aile Sağlığı Merkezi yakınlarında Abdulkadir C. idaresindeki motosiklet ile Mehmet D. idaresindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Gökdeniz Ş. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır