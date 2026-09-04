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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Bodur, motosikletin yüksek hızla geldiğini iddia ederek çarpışmanın saniyeler içinde yaşandığını anlattı.

Kaza, Millet Bulvarı Özuğurlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki otomobil ile T.S. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Bodur, motosikletin çok hızlı geldiğini öne sürdü. Kazanın bir anda meydana geldiğini anlatan Bodur, "O kadar hızlı geldi ki anlayamadık. Burası boştu, birden geldi çarptı. Az bir mesafeyi koruyamadı. Çok hızlı girmeseydi zaten böyle olmazdı" dedi.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı 1

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı 2

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı 3

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı 4

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı 5

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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