Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oruçreis Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, N.Ö. (19) idaresindeki otomobil ile B.Ö. (33) idaresindeki motosiklet çapıştı. Kazada motosiklet sürücüsü kadın ağır yaralanırken, otomobil ise çarptığı motoru yaklaşık 200 metre sürükledikten sonra durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde B.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı kamerada B.Ö.'nün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaza anı çevrede bulunan bir benzinliğin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.