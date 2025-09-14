Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi'nde Şerife Sıla A.'nın kullandığı otomobil, Hasan Ali Yücel Caddesi’nde D-400 Karayolu istikametine gitmekte olan Muhammed Ali Ü.'nün kullandığı motosiklete çarptı. Otomobil sürücüsünün trafik tabelasına dikkat etmeksizin caddeye kontrolsüz çıkması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır