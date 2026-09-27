Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde Mirza M. idaresindeki 02 AGH 153 plakalı otomobil ile Osman A. idaresindeki 02 AEH 083 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

ADIYAMAN'DAKİ KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır