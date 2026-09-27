HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde Mirza M. idaresindeki 02 AGH 153 plakalı otomobil ile Osman A. idaresindeki 02 AEH 083 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

ADIYAMAN'DAKİ KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildiAğbaba'nın belinde kırık tespit edildi
Meşe kömürü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandıMeşe kömürü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi

Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken paylaşım!

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon soruşturması' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon soruşturması' talimatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.