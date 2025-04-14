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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy ile Edebey Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Yeniceköy Mahallesi'nden Edebey Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ali M. (41) yönetimindeki 16 F 6321 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Yakup Y. (29) yönetimindeki 16 ARE 320 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Ağır yaralanarak otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Her iki sürücü de kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, motosiklet sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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