Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Orta Mahalle Konya Caddesi Garaj Kavşağı’nda kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin E. idaresindeki motosiklet ile Kazım K.’nın kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan sürücü Nurettin E. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır