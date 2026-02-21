HABER

Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 42 C 0744 plakalı servis aracı cadde üzerinde İ.Ş. yönetimindeki 42 AFJ 492 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada servis aracının sürücüsü A.Y. ile araçta bulunan 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kent genelindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

