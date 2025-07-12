Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Akyazı Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, İ.E. yönetimindeki 24 ABF 044 plakalı otomobil ile G.Y. idaresindeki 24 LD 312 plakalı tır çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından otomobilde bulunan 2 yaralıya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Polis ekipleri bölgede kısa süreli trafiği kontrollü geçiş sağlarken, yapılan incelemelerin ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.