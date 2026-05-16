Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ile kızı hayatını kaybetti, baba ise ağır yaralandı. Tır sürücüsünün yara almadan kurulduğu kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, Mut-Silifke karayolunda Karadiken Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adem Korkmaz (50) idaresindeki 70 ACP 659 plakalı otomobil, şeridinden çıkması sonucu karşıdan gelen Y.U. yönetimindeki VV 814 yabancı plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİL TIRLA ÇARPIŞTI

Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı, anne Emine (52) ile 22 yaşındaki kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANNE VE KIZ HAYATINI KAYBETTİ BABA YARALI

Yaralı sürücü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay yerine savcının incelemesinin ardından anne ve kızının cenazeleri morga kaldırıldı.

Tır sürücüsünün yara almadan kurulduğu kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

