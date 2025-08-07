HABER

Otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Hüyük ilçesinde otomobille çarpışan üç tekerlekli motosiklet parçalanırken, sürücüsü yaralandı.

Otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 1

Kaza, Hüyük’ün Görünmez Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş.’nin kullandığı üç tekerlekli motosiklet seyir halindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Konya
