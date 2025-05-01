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Otomobil, kamyonla çarpıştı 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin 14 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil, kamyonla çarpıştı 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza, ilçeye bağlı Afşinbey Mahallesi'nde çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki O.A.'nın kullandığı 06 BBK 273 plakalı otomobil, kamyonla çarpıştı. Kazada Afşin sanayisinde çalıştığı öğrenilen 14 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı çocuğu İlçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Kahramanmaraş
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