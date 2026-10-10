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Otomobil kamyonunun altına girdi: 2’si ağır 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarparak altına girmesi sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobil kamyonunun altına girdi: 2’si ağır 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman yolu üzeri 14. kilometredeki Arılı Köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Baran T. (24) yönetimindeki 07 N 8225 plakalı otomobil, Selim Y. (41) yönetimindeki 02 KB 010 plakalı iş kamyonuna arkadan çarparak kamyonun altına girdi. Kaza sonrası araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Nisa T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Durumları ağır olan Baran T. ve Nisa T. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Selim Y. ise Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil kamyonunun altına girdi: 2’si ağır 3 yaralı 1

Otomobil kamyonunun altına girdi: 2’si ağır 3 yaralı 2

Otomobil kamyonunun altına girdi: 2’si ağır 3 yaralı 3

Otomobil kamyonunun altına girdi: 2’si ağır 3 yaralı 4
Kaynak: İHA

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kaza
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